Spider-Man: No Way Home: Roban boletos de cine a joven tras presumir código QR en redes

La fiebre por Spider-Man: No Way Home no para e incluso ha jugado ya una mala pasada a algunos fanáticos que pecaron de inocentes.

En redes sociales se viralizó el caso de una persona que, tras conseguir sus boletos para la premier, los compartió desde su cuenta en una foto y alguien utilizó su código QR para aprovecharse de la situación y 'robarle'. Al darse cuenta de lo sucedido, Daniel no tuvo más que lamentarse.

Un joven presumió en redes la compra de su boleto de cine para ver #SpiderManNoWayHome y le robaron su boleto : Daniel Moreno, un usuario de #Facebook, publicó su boleto para la nueva película de #Spiderman sin pensar que podrían robarle su código #QR#Viral pic.twitter.com/fmLfK56u5Z — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 17, 2021

“Se pasaron de lanza nunca pensé que alguien pudiera ser así… Me robaron el código QR de los boletos… En fin, la vida sigue y espero que a esa gente le vaya bien y los necesitará más que yo", escribió Daniel en su cuenta de Facebook de acuerdo a Tribuna Sonora, en un caso que se volvió viral de inmediato.

RECAUDA 50 MDD TAN SÓLO EL JUEVES

Por primera vez desde que comenzó la pandemia, la taquilla estadounidense está floreciendo. Spider-Man: No Way Home recaudó 50 millones de dólares tan solo en sus primeras funciones del jueves, un comienzo sorprendente para una película que batirá récords.

No Way Home de Sony Pictures obtuvo el tercer total más grande para exhibiciones previas, solo detrás de Avengers: Endgame (60 millones de dólares) y The Force Awakens (57 millones). Las vistas previas solían incluir nada más proyecciones nocturnas la víspera del estreno oficial, pero se han movido constantemente más temprano en el día. No Way Home comenzó a proyectarse alrededor de las 3 p.m. en 3 mil 767 salas de cine en Estados Unidos y Canadá.

