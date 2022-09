Spiderman: No Way Home revela qué sucede con los recuerdos de todos sobre Peter Parker

Nueva escena. En México ya fue revelada la extensión de Spiderman No Way Home, conocida como The More Fun Stuff Version, y se ha filtrado, como ya es costumbre, la nueva escena post-créditos.

Y es que, además de ver escenas como la de Happy Hogan y Matt Murdock (Daredevil), interacciones entre los tres Peter Parker, hay una escena al final de la película que, si en la primera versión ya era triste, esta movió el corazón de muchos.

Está ubicada en Midtown High (escuela de Ned, Peter y MJ), donde Betty Brant, la famosa conductora del noticiero de la prepa, presenta un video de fotografías de la generación de Parker, donde él es borrado.

Y es que, Peter Parker sí sale en las fotos, pero sale borroso, algo lo cubre o en varias es removido, terminando con chiste de que MJ tiene nudes (desnudos) de un desconocido en su celular.

Como Spiderman pidió que Peter no fuera “como si él nunca hubiera existido”, sino que “todos olviden es Peter Parker”, es posible que todos sepan quien es, pero no tiene relevancia en su vida.

