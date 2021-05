Superman: DC Comics buscaría un nuevo actor para interpretar al Hombre de Acero

Superman es el superhéroe más emblemático de DC Comics junto a Batman, pero en el mundo cinematográfico el Hombre de Acero no ha tenido éxitos gloriosos en los últimos años, y ahora se busca a un nuevo actor y director para la siguiente película del todopoderoso.

Una de las opciones para interpretar a Superman es Michael B. Jordan, quien interpretó al hijo de Creed, a Killmonger en 'Pantera Negra' y recientemente protagonizó la película de Tom Clancy´s.

"Me siento halagado de que la gente me tenga en esa conversación (poder interpretar a Superman). Definitivamente es un cumplido, pero solo estoy viendo esto", comentó Jordan para The Hollywood Reporter.

Otra de las incógnitas que abruma este nuevo proyecto, que significa un reinicio en el universo cinematográfico de DC Comics, es el del director de la cinta.

Bad Robot y Warner Bros. buscan un director afroamericano, situación que se puede complicar ya que Marvel también lo busca para la nueva cinta del cazavampiros Blade.

Según diversos reportes y la información de The Hollywood Reporter, los nombres más sonados son los de Shaka King, director de la nominada 'Judas y el Mesías negro', Steven Caple Jr. de 'Creed II' y Regina King de 'One Night Miami'.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LANZAMIENTOS DE VIDEOJUEGOS MÁS ESPERADOS DE MAYO

El guion de la película se tiene planeado que sea entregado a mediados de diciembre de este año, por lo que hasta entonces DC Comics podrá buscar a un director adecuado.