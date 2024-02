Susana Zabaleta le canta a Ricardo Pérez; lo puso tenso y nervioso

Susana Zabaleta le cantó a Ricardo Pérez, integrante de La Cotorrisa, quien se mostró tensó ante la interpretación de la cantante y su reacción causó polémica en redes sociales.

Después de que hace semanas se rumorara de un romance entre la también actriz y el conductor del podcast, esta semana ella fue invitada a La Cotorrisa donde ambos desmintieron los dichos; sin embargo, él no se salvó de ser intimidado por 'La Zabaleta'.

“Ahorita que se va a dejar el cabello largo, sí me gusta, aunque sus tatuajes sean de preso. Una vez fuimos a una fiesta y llegó muy bien vestido, se veía muy bien”, comentó Susana mientras veía fijamente al conductor, quien segundos después se mostró apenado cuando ella le tomó la cara y comenzó a cantar.

Ante la interpretación de Susana Zabaleta y la reacción de Ricardo Pérez, en las redes sociales hubo muchos comentarios de que el conductor de La Cotorrisa se mostraba apenado, tenso y hasta nervioso.

“Él ya sabes cómo es, pero no es cierto. Somos amigos, me hizo reír mucho”, dijo ella hace días al ser cuestionada. Mientras que él en su momento dijo: “Son rumores míos para que yo me vea bien”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DISCAPACIDAD, YA PUEDES OBTENERLO Y TE DECIMOS CÓMO