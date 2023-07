Tatiana se pone retro y lanza disco acústico con 7 éxitos que han marcado su carrera

Tatiana estrena disco. Después de semanas de postproducción ya vio la luz “Live Session Retro”, un hermoso e increíble trabajo que preparó con mucha dedicación para todo su público, recordando lo mejor de los años 80 y 90. estrena disco. Después de semanas de postproducción ya vio la luz, un hermoso e increíble trabajo que preparó con mucha dedicación para todo su público, recordando lo mejor de los años 80 y 90.

El álbum está disponible en todas las plataformas digitales y en plena promoción del material, Récord platicó con la cantante para hablar sobre este proyecto que ha compaginado con su música infantil.

Esto expresó Tatiana sobre cuál fue su motivación para realizar “Live Session Retro”: “Precisamente el año que entra cumplo cuarenta años de carrera y tengo que empezar a decirle al público que yo empecé cantando estas canciones, porque tal vez a la mayoría no le tocó vivir esa época”.

Esta producción expone una nueva faceta para un gran público, algo que la anima: “Ver a los adultos de ahora que me están redescubriendo con estas canciones, me encanta. También me gusta que se acuerden de las grandes baladas como ‘Chicas de Hoy’”.

7 canciones emblemáticas

De los temas se incluyen en este primer volumen nos contó: “Son siete canciones, la verdad es que son poquitas porque quise escoger las más emblemáticas de mi carrera, pero claro que ya me están reclamando que me faltan muchísimas y ya las anoté para el volumen dos”.

Los temas incluidos son clásicos que posicionaron a Tatiana como una estrella pop a finales de los años 80: “Incluyo ‘Chicas de Hoy’, ‘Mario’, ‘Leyes del Corazón’, ‘No Vuelvas a Besarme’, ‘Me Voy a Enamorar’, ‘A Plena Luz’, ‘Un Avión, un Hotel y un Escenario’, la cual es una canción muy personal para mí porque habla de la carrera sobre mi carrera como cantante.”

Shows acústicos y eléctricos

Al preguntarle si hará shows pop, nos compartió: “Al público lo que pida, que sepan que también tendremos un show pop, uno retro, ya sea en acústico o con toda la producción: con bailarines y pirotecnia, escenografía, cambios de vestuario y todo. También estoy planeando un show para mis cuarenta años de trayectoria, el 24 de febrero (de 2024) que fue la fecha en la que salí al público a nivel nacional e internacional.”

Finalmente, ‘La Reina de los Niños’ nos compartió cómo visualiza su fiesta de cuarenta años. “Sueño con un gran show en un centro nocturno, en un centro de espectáculos para adultos, en donde puedan rememorar esos años 80 y principios de los 90 para mi público adulto. Lo pienso hacer con mucha producción, con canciones bailables, con cambios de vestuario, con escenografía padre, con videos de la época y pues lo quiero hacer algo muy majestuoso”.