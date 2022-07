Tatuador español sobre los tatuajes de Christian Nodal: ‘Parece un Speedy González’

El tatuador René Ponte, mejor conocido como René ZZ publicó un video en su canal de YouTube donde analiza los diseños con los que cuenta Christian Nodal e hizo énfasis en los que el cantante se puso en el rostro.

“Los tatuajes que tiene, madre mía. Un corazoncito aquí y tres puntos. Una bolsa con un símbolo de dólar supongo, una herradura y estos lettering… no se hagan esto arriba de la ceja porque es como colocarte una ceja arriba de la ceja, no es una recomendación”, expresó el artista de las tintas René.

De acuerdo a lo expresado por René, no es recomendable ponerse tatuajes en el rostro y cuestionó la madurez del intérprete para tomar este tipo de decisiones.

“No es recomendable tener 23 años y tener la cara como un cuadro como la tiene él, por muchas razones no se las recomiendo. Pero Digo, Dios, me parece un Speedy González, me da la sensación que es un niño repelente…”, expresó el tatuador.

