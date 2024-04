¿Taylor Swift se burla de Kim Kardashian en su nueva canción 'ThanK you aIMee'? Esto sabemos

Taylor Swift y Kim Kardashian han sido enemigas durante más de una década. La disputa entre ellas ha resurgido con el nuevo álbum de la cantante, 'The Tortured Poets Department', que incluye la canción 'thanK you aIMee', una venganza de Taylor contra Kim.

¿Por qué se pelearon Taylor Swift y Kim Kardashian?

La tensión entre Kim Kardashian y Taylor Swift comenzó cuando Kim defendió a su esposo por la canción "Famous" en la que él afirmaba haber hecho famosa a Taylor.

La cantante Taylor Swift no recibió bien la mención que el rapero hizo sobre ella en su canción. Sin embargo, el rapero argumentó que le había avisado previamente a Taylor sobre esto. Para respaldar su afirmación, Kim Kardashian filtró un video de una llamada telefónica donde Taylor aparentemente da su aprobación.

Taylor Swift ridiculiza a Kim Kardashian en la canción titulada "thanK you aIMee"

La canción "thanK you aIMee" de Taylor hace referencia a Kim Kardashian y muestra que su rivalidad está lejos de terminar, utilizando la burla como forma de venganza.

“Hay una estatua tuya de bronce bronceada con aerosol y una placa debajo / Que amenaza con empujarme por las escaleras de nuestra escuela”, canta Taylor.

La cantante mencionó la opinión de su madre sobre el acoso de Kim y su esposo.

“Todo el mundo sabe que mi madre es una mujer santa, pero solía decir que desearía que estuvieses muerta”.

Taylor mencionó a North, la hija de Kim Kardashian.

“Y entonces cambié tu nombre y cualquier pista real que te defina. Y un día, tu hija llega a casa cantando una canción que solo nosotras dos sabremos que es sobre ti”.

Los fans de Taylor Swift relacionaron los versos con las declaraciones de la cantante sobre cómo la canción de Kanye West afectó su salud mental.

Kim no ha comentado sobre la canción, pero Taylor Swift tiene muchas críticas en su nuevo álbum.

