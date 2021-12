Tecate Pal Norte: Anunció lineup oficial y fecha para venta de boletos

Una edición más del Tecate Pal Norte está por llegar y su tan esperado lineup se dio a conocer la tarde de este martes.

Maroon 5, The Strokes, Martin Garrix, Los Fabulosos Cadillacs, Hombres G y The Libertines protagonizan el cartel, aunque la variedad no se hará esperar con grupos como Caligaris, Morat, Natanael Cano, Papa Roach, Bizarrap, Los Claxons, Adriel Favela, Molchat Doma, Moenia, Tokischa o Vetusta Morla.

Lineup oficial de #TecatePalNorte 2022. Boletos a la venta a partir del 3 de diciembre en Ticketmaster o Taquillas del Auditorio Citibanamex (sin cargos por servicio). pic.twitter.com/8a2pyG6oX8 — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) November 30, 2021

El tradicional concierto que tiene lugar en el Parque Fundidora verá acción el próximo 1 y 2 de abril. Fue apenas hace un par de semanas que se llevó a cabo la más reciente edición del evento,el viernes 12 y sábado 13 de noviembre,

Los boletos para el evento se pondrán a la venta a partir del 3 de diciembre en Ticketmaster a un precio que va desde los $1890 para el acceso general y asciende hasta el VIP de $3790.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EVELYN SALGADO APARECIÓ CON UNA BANDERA DE MÉXICO MODIFICADA