TikTok: Italia bloqueó la red social luego de que una menor de 10 años perdiera la vida por un reto viral

El gobierno italiano ha determinado bloquear la red social TikTok hasta el 15 de febrero, después de que una menor de 10 años perdiera la vida al intentar un supuesto reto viral de la aplicación.

Medios locales informaron del fallecimiento de Antonella Sicomero de la ciudad de Palermo quien vivía en compañía de sus padres y una hermana menor, el pasado 21 de enero.

La menor ingresó al baño de su casa con el teléfono celular para realizar un reto que vio en la aplicación de origen chino llamado 'Blackout Challenge', el cual consiste en grabarse mientras se aguanta la respiración el mayor tiempo posible, en algunas ocasiones hasta perder el conocimiento.

Después de unas horas, el cuerpo de Antonella fue encontrado colgado de un toallero con un cinturón al rededor del cuello por su hermana menor.

La noticia no solo causó conmoción en Italia, sino que obligó al organismo de Control de Protección de Datos del país a ordenar un bloqueo argumentando que la plataforma no se toma el tiempo para verificar que sus usuarios cumplan con el mínimo de edad requerido para tener un perfil en la red social, además de que no pide ningún documento o formato para verificar que los datos sean correctos.

TikTok indica que sus usuarios deben tener un mínimo de 13 años para ingresar, pero en Italia los menores deben tener 14 y el consentimiento de sus padres para acceder a una red social.

La policía ya investiga para determinar si la menor fue insitada por alguna persona para realizar el resto que le arrebató la vida.

