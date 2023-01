Las autoridades de Memphis publicaron el viernes imágenes de video que muestran a Tire Nichols siendo golpeado por agentes de policía que sujetaron al automovilista negro y lo golpearon repetidamente con los puños, las botas y las porras mientras gritaba llamando a su madre y suplicaba: “Solo estoy tratando de ir a casa”.

El video está lleno de momentos violentos que muestran a los oficiales, que también son negros, persiguiendo y golpeando a Nichols y dejándolo en el pavimento apoyado contra un patrullero mientras se golpeaban los puños y celebraban sus acciones.

Las imágenes surgieron un día después de que los oficiales fueran acusados ​​de asesinato por la muerte de Nichols. Las escalofriantes imágenes de otro hombre negro muriendo a manos de la policía renovaron preguntas difíciles sobre cómo los encuentros fatales con las fuerzas del orden continúan incluso después de repetidos llamados a un cambio.

La grabación muestra a la policía golpeando salvajemente al trabajador de FedEx de 29 años durante tres minutos mientras le gritaba blasfemias durante el ataque. El equipo legal de la familia Nichols comparó el asalto con la infame golpiza policial de 1991 al automovilista de Los Ángeles Rodney King.

Después de que el primer oficial saca bruscamente a Nichols de un automóvil, se puede escuchar a Nichols decir: "No hice nada", mientras un grupo de oficiales comienza a derribarlo.

Se escucha a un oficial gritar: “¡Tase él! ¡Pruébalo!

Nichols dice con calma: "Está bien, estoy en el suelo".

“Ustedes realmente están haciendo mucho en este momento”, dice Nichols. "Solo estoy tratando de ir a casa".

MÁGENES DELICADAS Asi fue la brutal golpiza que recibió Tyre Nichols a manos de la #policía el 7 de enero. El joven de 29 años había sido detenido por presunta conducción imprudente y recibió varias descargas mientras estaba en el sueño. Tyre murió tres días después... pic.twitter.com/vOc53zJpJr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 28, 2023

“Para, no estoy haciendo nada”, grita momentos después.

Luego se puede ver a Nichols corriendo mientras un oficial le dispara un Taser. Luego, los oficiales comienzan a perseguir a Nichols.

Se llama a otros oficiales y se produce una búsqueda antes de que Nichols sea atrapado en otra intersección. Los oficiales lo golpearon con una porra y lo patearon y le dieron puñetazos.

Las imágenes de la cámara de seguridad muestran a tres oficiales rodeando a Nichols mientras yace en la calle acorralado entre los autos de la policía, con un cuarto oficial cerca.

Dos oficiales sostienen a Nichols en el suelo mientras se mueve, y luego el tercero parece patearlo en la cabeza. Nichols se desploma más completamente sobre el pavimento con los tres oficiales rodeándolo. El mismo oficial lo vuelve a patear.

Luego, el cuarto oficial se acerca, despliega un bastón y lo sostiene a la altura del hombro mientras dos oficiales sostienen a Nichols en posición vertical, como si estuviera sentado.

“Voy a darte una paliza”, se puede escuchar decir a un oficial. La cámara de su cuerpo lo muestra levantando su bastón mientras al menos otro oficial sostiene a Nichols. El oficial golpea a Nichols en la espalda con la porra tres veces seguidas.

Luego, los otros oficiales parecen levantar a Nichols para que se ponga de pie, y él se deja caer como una muñeca, apenas capaz de mantenerse erguido.

Luego, un oficial lo golpea en la cara, mientras el oficial con el bastón continúa amenazándolo. Nichols tropieza y gira, todavía sostenido por dos oficiales. El oficial que lo golpeó luego camina hacia el frente de Nichols y lo golpea tres veces más. Entonces Nichols se derrumba.

Luego se puede ver a dos oficiales encima de Nichols en el suelo, con un tercero cerca, durante unos 40 segundos. Luego, tres oficiales más corren y se puede ver a uno pateando a Nichols en el suelo.

En un momento, cuando Nichols está desplomado contra un automóvil, y ninguno de los oficiales brinda ayuda. Las imágenes de la cámara corporal muestran una vista en primera persona de uno de ellos agachándose y atándose el zapato.

Pasan más de 20 minutos después de que Nichols es golpeado y en el pavimento antes de que se le brinde atención médica, a pesar de que dos oficiales del departamento de bomberos llegaron a la escena con equipo médico en 10 minutos.

Ciudades de todo el país se prepararon para grandes manifestaciones. Los familiares de Nichols instaron a sus seguidores a protestar pacíficamente.

La directora de policía de Memphis, Cerelyn Davis, describió las acciones de los oficiales como “atroces, imprudentes e inhumanas”, y dijo que su departamento no ha podido corroborar la acusación de conducción imprudente que provocó la detención.

Ella le dijo a The Associated Press en una entrevista que no hay un video de la parada de tráfico que muestre a Nichols conduciendo de manera imprudente.

Durante la parada inicial, el video muestra que los oficiales “ya estaban aumentados, alrededor de 10”, dijo. Los oficiales fueron “agresivos, ruidosos, usaron lenguaje profano y probablemente asustaron al Sr. Nichols desde el principio”.

La madre de Nichols, RowVaughn Wells, abogó por la paz.

“No quiero que quememos nuestra ciudad, destrozando las calles, porque eso no es lo que defendía mi hijo”, dijo el jueves. “Si están aquí por mí y Tyre, entonces protestarán pacíficamente”.

Hablando en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo el viernes que estaba “muy preocupado” por la perspectiva de la violencia y pidió que las protestas se mantuvieran pacíficas.

Biden dijo que habló con la madre de Nichols más temprano ese día y le dijo que iba a “presentar un caso” ante el Congreso para aprobar la Ley George Floyd “para tener esto bajo control”. La legislación, que se ha estancado, tiene como objetivo abordar la mala conducta policial y el uso excesivo de la fuerza e impulsar los esfuerzos de rendición de cuentas federales y estatales.

Los registros judiciales mostraron que los cinco ex oficiales, Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Emmitt Martin III y Justin Smith, fueron detenidos.

Cada uno de los oficiales enfrenta cargos de asesinato en segundo grado, asalto agravado, secuestro agravado, mala conducta oficial y opresión oficial. Cuatro de los cinco oficiales habían pagado la fianza y habían sido liberados el viernes por la mañana, según los registros judiciales y de la cárcel.

