Tiroteo en un bar de Toronto, Canadá, deja al menos 12 heridos

Una docena de personas resultaron heridas en un tiroteo en un local de ocio nocturno en el este de Toronto, en lo que la policía señaló que había sido un imprudente acto de violencia perpetrado por tres hombres que ingresaron al bar y comenzaron a disparar indiscriminadamente sin previo aviso.

El superintendente Paul MacIntyre, del Servicio de Policía de Toronto, dijo que la policía recibió numerosas llamadas de emergencia informando de un tiroteo en el Piper Arms a las 10:40 de la noche del viernes.

Una investigación preliminar determinó que tres hombres entraron en el pub y comenzaron a disparar contra los clientes, dijo MacIntyre durante una conferencia de prensa en el lugar. De momento no se había realizado ningún arresto.

La policía llegó al lugar de los hechos y encontró a 12 personas con heridas de diversa consideración.

“Uno de los hombres iba armado con lo que parece ser un fusil de asalto, los otros dos iban armados con pistolas, entraron en el bar, sacaron sus pistolas y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra la gente que estaba sentada en el interior del inmueble”, dijo MacIntyre y añadió que no hubo víctimas mortales.

La policía llegó al lugar de los hechos y encontró a 12 personas con heridas de diversa consideración. Las víctimas fueron trasladadas a hospitales locales y se confirmó que seis tenían heridas de bala que no ponían en peligro su vida, señaló MacIntyre, calificando a las víctimas de “extremadamente afortunadas”. Las seis víctimas restantes resultaron heridas por cristales rotos o que salieron despedidos.

De momento se desconoce el motivo del ataque, señaló MacIntyre, y dijo que el tiroteo había sido “un acto de violencia descarado y temerario que realmente ha sacudido a nuestra comunidad y a la propia ciudad”.

MacIntyre dijo que él y otros agentes estaban “horrorizados” por lo que vieron en un video de seguridad. “Estos tipos simplemente miraron al suelo y comenzaron a disparar”, comentó.

Three masked men, one armed with an assault rifle and the other two with handguns, entered Piper Arms at 520 Progress Avenue. They walked into the bar. They produced their guns, and they opened fire indiscriminately on the people…

