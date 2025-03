Tito Fuentes de Molotov no se presentará al Vive Latino 2025; Jay de la Cueva lo reemplazará

Molotov ha anunciado cambios importantes en su presentación en el Festival Vive Latino, ya que el vocalista y guitarrista Tito Fuentes no podrá participar debido a problemas de salud. Este festival es uno de los más importantes y muchos fans esperaban ver a la banda en el evento.

La información fue divulgada a través de las redes sociales de la agrupación, en las cuales se anunció el regreso de Jay de la Cueva, uno de sus miembros fundadores.

El músico comunicó su situación actual mediante un comunicado oficial, en el que reveló que se encuentra en un proceso de rehabilitación y ha tomado la decisión de hacer una pausa en su carrera para enfocarse en su recuperación.

"¡Buenas! Estoy en un proceso de rehabilitación tanto físico como mental que me ha orillado a ausentarme de los escenarios en los últimos conciertos de Molotov. Poniendo mi salud como prioridad, he decidido no regresar a tocar hasta estar al 100%."

"Mientras tanto, como una etapa de transición, estará con mis compañeros en el escenario Jay de la Cueva. No solo es un musicazo y gran amigo, sino que Jay es uno de los miembros fundadores de la banda, y estoy seguro de que va a ser un gran show verlo junto a ellos en este Vive Latino. Espero regresar pronto y gracias siempre".

Jay de la Cueva, uno de los fundadores de Molotov

Jay de la Cueva, famoso por su trabajoen Moderatto y Fobia, fue parte de la banda original de Molotov en 1995 como baterista. Pero se salió en 1996, justo antes de que lanzaran su icónico álbum ¿Dónde Jugarán las Niñas?. Randy Ebright tomó su lugar. Aunque estuvo poco tiempo en Molotov, Jay ha tenido una carrera increíble en el rock y pop mexicano, siendo un músico versátil en la escena.

