La inteligencia artificial volvió a sorprender a los internautas y en esta ocasión lo hizo al crear imágenes de cómo serían los Avengers del Universo Cinematográfico de Marvel si la película se hubiese filmado en los años 80s.

Es casi imposible pensar en Iron Man sin imaginarlo con Robert Downey Jr. pero la IA hizo su creación del ‘Hombre de Hierro’ con Tom Cruise como protagonista, algo que de hecho se especuló que podía pasar en Doctor Strange In The Multiverse of Madness, aunque finalmente no sucedió.

El manto de Thor está bajo resguardo de Christopher Hemsworth, pero si se hubiese filmado en los 80s, apenas hubiera sido un niño, por lo que la responsabilidad hubiera caído sobre Brad Pitt, según la IA.

Chadwick Boseman conmovió al mundo entero con su interpretación del Rey Tachalla en Black Panther, pero para la IA ese lugar le hubiera correspondido a Will Smith, de haberse filmado en los 80’s. Mientras que Arnold Schwarzenegger tomaría el manto de Hulk en vez de Mark Ruffalo.

El reciente ganador del Oscar 2023, Brendan Fraser sería Stard Lord en vez de Chris Patt, mientras que Jim Carrey haría de Loki en vez de Tom Hiddleston. Milla Jovovich tomaría el lugar de Scarlett Johansson como Black Widow y Michael J. Fox sería Hawkeye en vez de Jeremy Renner.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RICARDO ARJONA HACE SOLD OUT EN EL FORO SOL DE LA CDMX Y SU GIRA ESTÁ ENTRE LAS MÁS EXITOSAS DEL MUNDO