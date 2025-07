¿Tom Cruise y Ana de Armas son pareja? Las fotos que avivan los rumores

La estrella de "Misión Imposible" y la actriz de "Bailarina" fueron captados durante un romántico paseo por Woodstock; la escena parece confirmar su relación.

Tom Cruise y Ana de Armas fueron captados tomados de la mano / X|

Después de meses de rumores, Tom Cruise y Ana de Armas prácticamente confirmaron su romance. El par de actores fue captado durante un fin de semana juntos en Vermont, donde caminaron tomados de la mano por las calles del pintoresco pueblo de Woodstock.

Las imágenes fueron reveladas por el portal TMZ, que asegura que la pareja llegó al lugar el sábado, tras haber asistido a un concierto de Oasis en el estadio de Wembley días antes.

Durante su visita, pasearon por el centro, fueron de compras, recorrieron un Parque Nacional en auto y hasta se detuvieron por un helado, pero lo que más llamó la atención fue el gesto público de afecto: iban de la mano y abrazados, sonrientes, como una pareja consolidada.

Desde febrero, Tom y Ana han sido vistos en diversas partes del mundo / RS|

Esta es una de las primeras demostraciones públicas de cariño que hace Tom Cruise desde su separación de Katie Holmes en 2012, ya que el actor ha mantenido su vida amorosa fuera del foco mediático desde entonces.

Desde febrero, Tom y Ana han sido vistos en diversas partes del mundo: cenas por San Valentín, paseos en helicóptero por Londres y la fiesta de cumpleaños de David Beckham. Aunque no han confirmado oficialmente su relación, estas imágenes parecen hablar por sí solas.

“Tom y Ana tomados de la mano” era lo único que necesitaban los fans para que todo cuadrara. Ahora las imágenes lo gritan: sí, parecen pareja.

Tom Cruise, 63, and Ana de Armas, 37, just made their first public appearance together. pic.twitter.com/qE7Kn4wbw0

— Oscar Race (@TheOscarRace) July 29, 2025