Tragedia en Vancouver: auto atropella a asistentes de un festival filipino; hay nueve muertos

Un festival de la comunidad filipina en Vancouver, Canadá, terminó en tragedia la noche del sábado 26 de abril de 2025, luego de que un vehículo embistiera a decenas de personas que asistían al evento. El atropello dejó al menos nueve muertos, entre ellos un niño, y más de 20 heridos, de acuerdo con reportes oficiales.

El saldo es de al menos nueve personas muertas/AP |

El incidente ocurrió alrededor de las 20:14 horas en la intersección de East 41st Avenue y Fraser Street, en el sur de Vancouver, durante el festival del Día de Lapu Lapu, una celebración anual que honra al héroe nacional filipino Datu Lapu-Lapu y que tradicionalmente congrega a miles de asistentes.

De acuerdo con las autoridades, un hombre de 30 años, residente local y conocido por la policía, conducía una SUV negra cuando arremetió contra la multitud.

Suspect who drove into crowd at Lapu Lapu Festival identified as 30-year-old Vancouver man. A man driving a black Audi SUV drove into a large crowd attending the Lapu Lapu Day Festival near East 43rd Avenue and Fraser Street. #Canada Driver arrested.https://t.co/CZKAfOYeC2 pic.twitter.com/FreItY5q4V

— News Channel3 Now (@newschannel3now) April 27, 2025