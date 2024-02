Trailers que podrían estrenarse en el Super Bowl 2024

El Super Bowl es un evento en el que se presentan avances cinematográficos de próximos estrenos. Además del fútbol americano, millones de espectadores sintonizan el evento para ver los comerciales exclusivos de cine. Los estudios aprovechan esta oportunidad para promocionar sus películas más esperadas y Variety ha compartido una lista de los primeros trailers que podríamos ver durante el evento.

¿Cuáles son los trailers que se podían ver en este Super Bowl 2024?

Paramount Pictures presentará una serie de adelantos tentadores, incluyendo la precuela de terror "A Quiet Place: Day One", la película biográfica de Bob Marley y una comedia de fantasía dirigida por John Krasinski y protagonizada por Ryan Reynolds. También promocionarán su servicio de streaming, Paramount+, con ocho anuncios que incluirán contenido como el spin-off de "Sonic the Hedgehog" y la próxima temporada de "The Chi".

Disney podría lanzar avances de películas como "Deadpool 3" y "Intensamente 2" durante el Super Bowl. "Deadpool 3" introducirá a Ryan Reynolds al UCM y traerá de vuelta a Hugh Jackman como Wolverine. "Intensamente 2" presentará a las nuevas emociones de Riley, y se espera que se revele un nuevo vistazo en el evento.

Universal Pictures podría lanzar un adelanto de "Kung Fu Panda 4" en el Super Bowl, con Jack Black retomando su papel como Po. También se espera que se revele un primer adelanto de "Wicked", dirigida por Jon M. Chu y protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo. Otras películas que podrían tener un momento destacado incluyen "The Fall Guy", dirigida por Ryan Gosling y Emily Blunt, y "Twisters", una especie de secuela de la película de desastres de 1996 "Twister".

Warner Bros., Sony, Netflix y Amazon podrían no lanzar avances durante el Super Bowl a pesar de tener muchas películas en su calendario de estrenos. Sin embargo, Sony podría cambiar sus planes y presentar avances de 'Kraven; el cazador' durante el Super Bowl 2024.

