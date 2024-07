Tras burlarse Donald Trump de Marcelo Ebrard y criticar a México, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard le responden

Cuando te insultan en campaña ,como acaba de hacerlo el ex Presidente Trump ,siempre hay un propósito electoral: ganar adeptos. Nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior. No me intimida. Defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 21, 2024