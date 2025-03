Trump amenaza a Irán con bombardeos y más aranceles si no llegan a un acuerdo nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aumentado su discurso contra Irán, advirtiendo sobre posibles acciones militares y más sanciones si Teherán no detiene su desarrollo de armas nucleares. En una entrevista con NBC News, Trump mencionó que, si no se logra un nuevo acuerdo nuclear, se tomarán medidas: "habrá bombardeos" y mencionó la posible imposición de "tarifas secundarias".

Irán ha desestimado la propuesta de entablar negociaciones directas con Estados Unidos. El presidente Masoud Pezeshkian ha manifestado su desconfianza hacia Washington, aunque no descarta la posibilidad de llevar a cabo diálogos.

La comunidad internacional expresa su profunda preocupación ante el incremento de las tensiones en el Medio Oriente, temiendo una posible desestabilización de la región. Irán sostiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos; sin embargo, se ha documentado un aumento en el enriquecimiento de uranio, lo que podría acercar al país a la capacidad de desarrollar armas nucleares.

Por su parte, el presidente Trump ha advertido a Rusia sobre la posibilidad de imponer aranceles al petróleo ruso en caso de que el presidente Vladimir Putin no acepte un alto el fuego en Ucrania. Esta postura refleja una estrategia más agresiva por parte de la administración estadounidense en el ámbito internacional.

