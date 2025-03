Cancelan concierto de Dani Flow en Puebla por sus canciones “groseras”

Dani Flow ha sido cancelado de la Feria de la Primavera 2025, a realizarse en Puebla el próximo mes y la razón fue ni más ni menos que sus canciones, las cuales fueron calificadas como “extremadamente groseras e inmorales” hacia las mujeres.

El intérprete de canciones como “Martillazo”, “Reggaeton champagne” y “Otro show”, entre otras, fue anunciado para dar un concierto el próximo 18 de abril en el Teatro del Pueblo, como parte de la Feria de la Primavera 2025 que se realizará en Xicotepec, Puebla.

Sin embargo, Carlos Barragán Amador, presidente municipal de Xicotepec, recientemente dio a conocer que la presentación de Dani Flow fue cancelada, en un acto de solidaridad y respeto hacia las mujeres, pues las letras de las canciones reggaetonero son muy ofensivas.

“Por conciencia que si la letra de las canciones ofende a las mujeres nos ofenden a toda la sociedad, por el respeto y cariño que les tengo a miles de mujeres que han confiado siempre en mí, a las que no también, analice que tengo a mis hijas, a mi esposa, a mi nieta, a mis hermanas y todas las mujeres merecen todo el respeto”, comentó en una publicación el político, quien reconoció que no sabía del trabajo de Dani Flow, sin embargo, una vez que sus hijos le mostraron sus canciones, descubrió lo ofensivas que eran.

“Me enseñaron la letra de sus canciones, me quedé con los ojos cuadrados, también confieso que nunca había escuchado canciones exageradamente groseras e inmorales, y estos días también he leído los comentarios de reclamo en las redes sociales y, pues miren, yo me debo a ustedes y les debo respeto y les tengo que hacer caso, además lo hago muy convencido que es lo correcto”, explicó el presidente municipal de Xicotepec.

Dani Flow ya respondió

Ante la cancelación de su concierto en la Feria de la Primavera 2025, Dani Flow respondió retomando la publicación del presidente municipal de Xicotepec, de quien criticó su trabajo en la seguridad del municipio poblano.

“Haz algo real por el pueblo que te puso ahí. Se te está muriendo la gente, Carlitos”, escribió el cantante.

