Trump lanza gorras y camisetas para promover un posible tercer mandato en 2028

Apenas cuatro meses después de haber asumido su segundo mandato no consecutivo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha introducido una línea de productos promocionales bajo el lema “Trump 2028”, lo que ha generado controversia y especulaciones en torno a una posible aspiración a un tercer mandato presidencial.

Donald Trump, ha introducido una línea de productos promocionales bajo el lema “Trump 2028”. / Captura de pantalla |

La tienda oficial de Trump vende gorras rojas con el bordado "Trump 2028" por $50, camisetas promocionales por $36 y vasos térmicos en paquete de dos por $18.

Ciertos artículos contienen la expresión “Rewrite the Rules” (“Reescribe las reglas”), la cual ha sido interpretada como una insinuación a cuestionar los límites constitucionales establecidos por la Enmienda 22.

La tienda oficial de Trump vende gorras rojas con el bordado "Trump 2028" por $50. / RS |

La Enmienda 22 de la Constitución de los Estados Unidos establece que ninguna persona puede ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces. Trump, quien fue electo en 2016 y nuevamente en 2024, no podría, por tanto, postularse legalmente en 2028. No obstante, ha manifestado que "no está bromeando" respecto a la posibilidad de continuar más allá de lo que la ley permite.

El presidente está vendiendo camisetas y gorras para promover la idea de que puede cambiar las reglas, incluida la Constitución. Se debate si esto es una estrategia de campaña o un intento de aumentar su poder, pero lo claro es que ha enviado un mensaje que está comenzando a agitar el ambiente político.

La Enmienda 22 de la Constitución de los Estados Unidos establece que ninguna persona puede ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces./ IG |

