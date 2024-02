Una fuga de hidrocarburo en Jalisco provoca la evacuación de la zona

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó a través de redes sociales que se registró una fuga de gasolina en el ducto de Salamanca-Puente Grande. Gracias a la atención inmediata de los 3 niveles de gobierno, se logró controlar la fuga y ya no se vierten chorros de combustible. Sin embargo, el personal de Pemex continúa trabajando en la supresión. En total, hay 116 oficiales de Protección Civil, Bomberos, Policía y otras instituciones trabajando en el lugar. Se hace un llamado a seguir las indicaciones y a mantenerse informado a través de los canales oficiales para evitar la desinformación.

¿Cómo comenzó la fuga?

Esta mañana, se atendió una fuga de hidrocarburo en Tonalá, Jalisco. Hasta el momento, más de 2 mil personas han sido evacuadas. Personal de Protección Civil, Bomberos Jalisco, Pemex y la policía municipal están trabajando en el lugar.

Al rededor de las 5:00 horas vecinos reportaron un fuerte olor a combustible y un chorro de gas de entre 12 y 15 metros de altura en un sembradío. Se sospecha que estos hechos están relacionados con el huachicol y los responsables huyeron.

¿Ya se normalizó la zona?

Las autoridades informaron que la fuga aún no está completamente sellada, pero ya está controlada. Después de cinco intentos, ya no hay una emisión constante a la atmósfera, lo que reduce el riesgo. Aunque la fuga no está completamente sellada, se está trabajando en ello y se encontraron herramientas en el lugar. El chorro ya no es visible y solo hay una pequeña alberca en la trinchera, lo que permitirá continuar con las labores.

Se espera que, si el clima lo permite, la nube de gas se disipe y se pueda detener la fuga.

