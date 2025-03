Valentina Gilabert habla sobre la agresión que sufrió de Marianne ‘N’: “Sentía que me estaba muriendo”

La joven Valentina Gilabert rompió el silencio respecto a la agresión de la que fue víctima por parte de la influencer Marianne ‘N’, la cual casi le cuesta la vida. Reveló que el ataque fue por la espalda y que la amiga que la invitó a la reunión no hizo nada por defenderla.

En entrevista con N+, Valentina contó que, en un principio, no tenía planeado asistir a la reunión del pasado 5 de febrero en el departamento de Park Pedregal, en la Ciudad de México, ya que al día siguiente era su primer día de clases.

Marianne 'N' es señalada de agredir a Valentina en un departamento de la CDMX/X: @c4jimenez |

“Era un día normal, de hecho, ese día pasé por una amiga a la universidad, estuvimos en mi casa, se fue, y en la tarde me marcó esta niña (Aintzane) para invitarme a su casa un rato. Al principio no iba a ir porque al día siguiente era mi primer día de escuela, pero al final acepté y estuvimos un rato platicando”, comentó.

Según relató Valentina, mientras los jóvenes que estaban presentes salieron del departamento a comprar cervezas, ella y su amiga Aintzane entraron al baño y tardaron mucho en salir, algo que le pareció extraño. Al salir, fue atacada por Marianne ‘N’.

“Estábamos ella y otro chico platicando. Cuando los demás salieron por cervezas, ella me pidió que la acompañara al baño. Después de unos diez minutos, me pareció raro seguir ahí y le dije que ya debíamos salir. En cuanto lo hicimos, Marianne me atacó”, relató.

Tras el ataque, Valentina recuerda que un joven llamado José fue quien la ayudó y la acompañó en la ambulancia durante el traslado al hospital. En algún momento del trayecto, sintió que iba a morir.

“Fue de inmediato, por la espalda. Traté de defenderme, de patearla, pero no pude hacer mucho. La otra persona no hizo nada. José me ayudó, llamó a la ambulancia y me llevó al hospital. Siempre estuve consciente.

“Al principio pensaba que era un sueño. No pensé que fuera real. Mi cerebro no lograba procesar lo que estaba pasando”. Valentina Gilabert en entrevista exclusiva para #Despierta con @daniellemx_ | #DecideInformado | Sigue la señal por https://t.co/JpgbIc5YLX pic.twitter.com/XjGAWUtrUU — NMás (@nmas) March 19, 2025

“Al principio pensaba que era un sueño, que lo que estaba viviendo no era real. Ya en la ambulancia, les decía a los paramédicos que no sentía mi cuerpo, que realmente sentía que me estaba muriendo”, agregó.

Por último, Valentina Gilabert aceptó que tiene “un poco de miedo, pero creo que con el tiempo estaré mejor”. Sobre Marianne ‘N’, mencionó: “Yo no creo que mi agresora deba estar libre”.

