Vetan a la estilista de Briggitte Bozzo de La Casa de los Famosos México, ¿Cuál fue el motivo?

Vetan a la Stylist de Briggitte por una nota que ELLA NO ESCRIBIÓ (y no decía nada malo) pero a Gomita que literalmente salió de su boca decir que hizo complot NO LE HACEN NADA . #LCDLFMX2 #LCDLFMX #LaCasadelosfamososMX pic.twitter.com/x0Ni7CqgHP

— ‎ً (@nochedesirenas) August 27, 2024