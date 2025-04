VIDEO: ¿Aparece fantasma en Palacio de Gobierno de San Luis Potosí?

En redes sociales ha causado revuelo un video en el que se observa la silueta de una mujer sin ropa dentro de un salón del Palacio de Gobierno de San Luis Potosí, sin embargo, el gobernador del estado José Ricardo Gallardo Cardona trató de desviar la atención, al mencionar que pudo tratarse de un fantasma.

Fue hace unos días cuando afuera del edificio de gobierno había una manifestación de docentes pertenecientes a la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), los cuales comenzaron a grabar al percatarse de una acción inusual en uno de los salones.

Según el gobernador del estado, puede ser el fantasma de la Emperatriz Carlota/X|

En la breve grabación de 18 segundos se puede observar que de una de las puertas del balcón se asoma una mujer, que rápidamente se esconde y luego decide caminar más hacia adentro, lográndose observar que no trae ropa.

Este clip se hizo viral en redes sociales, por lo que autoridades mencionaron que en ese lugar se llevaba a cabo un curso de la Oficialía Mayor, algo que confirmó el gobernador de San Luis Potosí, aunque su teoría es que posiblemente se trató de un fantasma, ya que ese salón se encuentra solo, únicamente con figuras de la Emperatriz Carlota de Maximiliano y de Benito Juárez.

Que dice el gobernador de San Luis Potosí que lo que se vio el lunes en una ventana del Palacio de Gobierno de San Luis Potosí fue tal vez el fantasma de la emperatriz Carlota.

Lo dicho: en México ya todo puede ocurrir (y sin que pase nada).

👇 pic.twitter.com/sWNx7s4FIV — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) April 9, 2025

“Es tema de fantasmas… son temas... híjole, no te podría decir, en realidad, no me gusta creer en fantasmas, pero pues es un salón que está solo.

“Sí, toda la Oficialía Mayor se encontraba trabajando, pero en realidad dicho salón estaba solo. Es un salón solo, es un pasillo que efectivamente... ahí es donde está la silueta de Benito Juárez y de Carlota, la Emperatriz que vino a pedirle perdón de Maximiliano, y esté, la verdad es que estamos sorprendidos”, declaró el gobernador José Ricardo Gallardo, al tiempo que invitó a los representantes de los medios de comunicación a que un día de estos conozcan el lugar para que comprueben que está vacío.

