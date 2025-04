The Last of Us segunda temporada: Capítulos, día de estreno y ¿hasta una tercera entrega?

El éxito de la serie The Last of Us era algo que nadie se esperaba, pero el drama de sus dos personajes principales, Bella Ramsey y Pedro Pascal, mantuvo cautivo a un público amante de las historias llenas de zombies.

Es por eso que estamos a días del estreno de su segunda temporada, aunque en esta ocasión serán menos capítulos que la entrega pasada, pero la emoción de la trama será más fuerte.

Pedro Pascal y Bella Ramsey han hecho una excelente mancuerna para la serie / Redes Sociales|

The Last of Us: Capítulos segunda temporada

Empecemos por adelantar que el estreno de la segunda temporada de la serie The Last of Us será el próximo domingo 13 abril, que comenzará con un capítulo cada semana que se proyectará a las 20:00 horas cada ocho días.

La serie basada en un videojuego tendrá en esta ocasión 7 capítulos que terminarán hasta mayo, pero mejor te dejamos las fechas de cada uno que podrás ver vía streaming por la plataforma de MAX.

Episodio 1: domingo 13 de abril

Episodio 2: domingo 20 de abril

Episodio 3: domingo 27 de abril

Episodio 4: domingo 4 de mayo

Episodio 5: domingo 11 de mayo

Episodio 6: domingo 18 de mayo

Episodio 7: domingo 25 de mayo

El estreno de la segunda temporada es el 13 de abril / Redes Sociales|

¿Habrá una tercera temporada de The Last of Us?

Por lo regular, los ejecutivos de las grandes empresas de series y películas se esperan a que termine una producción para analizar el éxito que tuvo y de ahí decidir si continúa.

Pero con The Last of Us fue todo lo contrario, pues a días del estreno de la segunda temporada ya se confirmó una tercera parte, de acuerdo con Craig Mazin, showrunner de la serie.

“Cada episodio es más grande. No queremos que los fans esperen cuatro años por un final de 17 episodios”, dijo pero no detalló fecha aproximada del estreno de la producción de HBO.

Está confirmado que habrá una tercera temporada / Redes Sociales|

