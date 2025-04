Tunden a Santa Fe Klan por emular a Jesucristo previo a Semana Santa

Santa Fe Klan se acaba de meter de a gratis en un nuevo problema por una serie de fotografías que subió a sus redes sociales, donde se le puede ver emulando a Jesucristo cuando fue crucificado en la Cruz.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Estas imágenes aparecen previo a la Semana Santa, donde se puede ver al rapero con su corona de espinas y atado de pies y manos, las cuales le están sangrando.

Su rostro aparece lleno de sangre por las espinas que se encajan en su frente mientras su mirada permanece perdida mirando al suelo, como si alguien lo estuviera observando.

Santa Fe Klan provocó enojos por estas fotos / FB: @santafeklanoficial|

Santa Fe Klan se encomienda a Dios

El cantante también subió una imagen con la palabra “Resurrección”, lo cual se piensa podría ser una canción nueva o el tema de un nuevo disco.

Además, publicó un texto donde agradece a Dios por lo todo lo bueno y malo que le ha dado, pues asegura que le cambió la vida por la fe que le tiene a Jesús.

“Me has cambiado mi vida por completo para bien gracias a la fe que tengo en ti y por siempre encomendarme a ti, me has llenado de bendiciones y siempre estaré agradecido contigo. Pero hoy quiero dejar mi vida en tus manos, guíame por el buen camino, aléjame de la envidia y cuídame de todo el mal, no me dejes caer en la tentación, yo me alejaré de todo lo malo, lo único que quiero pedirte es salud, vida y paz”, detalló.

El rapero anda muy religioso previo a la Semana Santa / FB: @santafeklanoficial|

Critican a Santa Fe Klan por crucificarse

Aunque la fotos de Santa Fe Klan están artísticamente bien hechas, no se salvó de la crítica, por eso lo tundieron por querer parecerse a Jesucristo y luego las borró de sus cuentas de redes sociales.

“Con eso no se juega, habrá consecuencias. Hay que aprender a temer a Dios”, “No hables de Dios, Xf, como las fotos ridículas que pusiste hace un rato, naco”, “Deja el crico nomaas, luego resucitas” y "Bien dijo el Dharius: 'pinche meco cristalino, te perdiste en la loquera'”, fueron parte de los reclamos.

Las fotos las terminó bajando de sus redes sociales / FB: @santafeklanoficial|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡EVITA MULTAS O CORRALÓN! REVISA EL HOY NO CIRCULA DE ESTE JUEVES 10 DE ABRIL