VIDEO: Arrestan a protestantes judíos por manifestación al interior de la Torre Trump

Manifestantes de un grupo judío llenaron el vestíbulo de la Torre Trump para denunciar el arresto inmigratorio de Mahmoud Khalil, un activista propalestino que ayudó a liderar las protestas contra Israel en la Universidad de Columbia.

Los integrantes de Jewish Voice for Peace (Voz Judía por la Paz), que llevaban camisetas rojas con la inscripción “Los judíos piden dejar de armar a Israel” y sostenían pancartas, corearon “¡Devuelvan a Mahmoud a casa ahora!” en el vestíbulo de la planta baja del edificio ubicado en la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York.

Después de advertirles que abandonaran el inmueble, la policía informó que arrestó a 98 personas que permanecieron allí bajo distintos cargos, como invasión de propiedad privada, obstrucción y resistirse a ser arrestados.

La raíz de la manifestación

Khalil, residente permanente en Estados Unidos de 30 años de edad, que está casado con una ciudadana estadounidense y que no ha sido acusado de violar ninguna ley, fue arrestado frente a su apartamento en la ciudad de Nueva York el sábado y enfrenta la deportación. Está retenido en un centro de detención de inmigrantes de inmigrantes de Luisiana.

El presidente Donald Trump ha afirmado que el arresto de Khalil fue el primero “de muchos por venir” y prometió en las redes sociales deportar a los estudiantes que, según él, participen en “actividades proterroristas, antisemitas y antiestadounidenses”. La Casa Blanca no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios sobre la manifestación en la Torre Trump.

Piden atención a la comunidad judía

Entre los que participaron en la protesta del jueves estaba la actriz Debra Winger, que no fue detenida. Acusó al gobierno de Trump de no tener “ningún interés en la seguridad judía” y de “apropiarse del antisemitismo”.

“Sólo defiendo mis derechos, y defiendo a Mahmoud Khalil, que ha sido secuestrado ilegalmente y llevado a un lugar no revelado”, comentó Winger a The Associated Press, refiriéndose a cómo el abogado de Khalil no conocía su paradero inmediatamente después de su detención. “¿Te suena eso a Estados Unidos?”.

La manifestante Sophie Edelhart, una graduada de Barnard que estudia yiddish como parte de un programa de doctorado en Canadá, dijo que el edificio —que tiene una escalera mecánica dorada en la que Trump subió antes de anunciar su candidatura presidencial en 2016— era un objetivo simbólico.

