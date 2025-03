Documental de Stan Lee revela que el escritor era explotado laboralmente en sus últimos años de vida

En redes sociales el nombre del legendario escritor, Stan Lee, está siendo tendencia tras el anuncio de un nuevo documental, “Stan Lee: The Final Chapter”, revelará las presuntas injusticias y abusos que el creador de cómics y productor sufrió durante sus últimos años de vida.

Jon Bolerjack, amigo cercano y ex asistente de Lee, es el encargado de dirigir este documental. En un adelanto, Bolerjack asegura que el icónico creador de Hulk pasó sus últimos años siendo víctima de “maltrato, manipulación y traición”:

“En ese momento no tenía el poder para detenerlo, pero tenía una cámara y filmé todo”, explica el dibujante, quien fue testigo directo de la situación.

Stan Lee, el legendario escritos de cómics y productor / Variety|

Durante el trailer del documental, el escritor se ve visiblemente agotado firmando autógrafos y posando para fotos con los fans en convenciones de cómics, aún cuando el escritor manifiesta que no se sentía bien, los organizadores lo obligaban a seguir atendiendo.

Este documental cuenta con testimonios de figuras reconocidas en la industria, como Rob Liefeld, creador de Deadpool, y Roy Thomas, ex editor de cómics de Marvel.

Stan Lee firmando autógrafos en convenciones / The Dallas News|YouTube video player

El documental también recoge las reacciones de otros artistas como Tyler Kirkham y Ben Bishop, quienes expresan su angustia al ver cómo se aprovechaban de Lee. “Ver a Stan en esas circunstancias fue muy difícil”, dijo Kirkham, mientras que Bishop señaló que incluso “el hombre que lidera la creación más exitosa de cómics no estaba protegido”.

Aunque en el primer adelanto no dice nombres de los responsables de estos abusos al famoso escritor, se muestra que el ex representante de Lee, Max Anderson, estuvo involucrado en una investigación de The Hollywood Reporter en 2018, en la que se alegaba que Lee había sido víctima de abuso de ancianos antes de su fallecimiento en noviembre de 2018.

El proyecto asegura que se adentrará en la verdad oculta de los últimos años de Stan Lee, exponiendo a quienes le causaron daño.

¿Quién era Stan Lee?

Stan Lee, falleció a los 95 años, fue el creador de algunos de los personajes más emblemáticos de Marvel, como Spider-Man, Iron Man, Hulk y The X-Men, dejando una huella imborrable en la industria del cómic y el cine.

