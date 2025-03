¿Los Ángeles Azules se separan? Reportan problemas entre los hermanos Mejía Avante

Los Ángeles Azules son una de las agrupaciones más famosas de México, sin embargo, en esta ocasión su nombre está relacionado con una polémica, ya que se reporta que hay problemas entre los hermanos que conforman el grupo.

De acuerdo al programa Ventaneando, de TV Azteca, los hermanos Mejía Avante tienen un distanciamiento, especialmente de Elías Mejía "El Doc", líder del grupo, con sus demás hermanos Jorge, Alfredo, José, Cristina y Guadalupe.

"El Doc" Mejía aclaró los rumores sobre un distanciamiento con sus hermanos/IG: @angelesazulesmx|

Y es que según lo informado, en diferentes presentaciones Elías Mejía ha pedido un camerino exclusivo para no convivir con sus hermanos, además de que siempre llega un hora antes el lugar en donde tocaran Los Ángeles Azules.

Al respecto, el líder de la agrupación que está por cumplir 50 años de fundación y que ha hecho éxitos canciones como ‘Cómo te voy a olvidar’, ‘El listón de tu pelo’ y más, no profundizó si hay problemas entre él y sus hermanos, únicamente se limitó a decir que como mayor siempre ha llegado de avanzada a los conciertos de Los Ángeles Azules.

Los Ángeles Azules son de los grupos con mayor éxito en la música mexicana/IG: @angelesazulesmx|

"No (están distanciados). Lo único que voy a decir de aquí en adelante: Nosotros siempre hemos sido muy trabajadores, pero me tocó la fortuna de ser el mayor. Siempre el de avanzada soy yo”, declaró “El Doc” Mejía sobre los supuestos problemas con sus hermanos.

Murió el papá de Los Ángeles Azules

Al mismo, Los Ángeles Azules atraviesan por un triste momento luego de que se dio a conocer la muerte del señor Porfirio Mejía García, padre de los integrantes de la agrupación, quien recientemente falleció por una neumonía y teniendo más de 100 años de edad.

“Sabíamos que mi papá tuvo un problema; tenía una neumonía bilateral y se puso muy mal. Mi papá era muy fuerte, nunca se quejó de algo, aunque estuviera mal (decía) ‘No me duele nada, no me duele nada’”, declaró Elías Mejía ante los medios.

