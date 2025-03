VIDEO: Banco obliga a abuelita ir a su sucursal en camilla para desbloquear su cuenta

En redes sociales se ha vuelto viral un caso que ha generado indignación, luego de que una mujer de la tercera edad tuvo que ser llevada en ambulancia y camilla a una sucursal del Banco HSBC en San Luis Potosí para completar un trámite, pues la institución bancaria se negó a tramitarlo vía electrónica o telefónica.

El hecho tuvo lugar el pasado 7 de marzo, cuando mediante redes sociales un usuario llamado André Desbois denunció que tuvo que llevar en camilla a su abuela, identificada como Josette, a la sucursal de HSBC en la Plaza Fundadores, debido a que tenía que tramitar el desbloqueo de su cuenta luego de que su tarjeta expiró, y aunque buscó otra alternativa, la institución se negó.

El personal del Banco le dijo a su clienta que debía presentarse a sucursal para cualquier trámite/X: @andre_desb|

De hecho, el hombre agrega que le explicó al Banco que su abuela necesitaba habilitar su cuenta porque mediante ella realizaba el pago de medicamentos, fisioterapia, enfermería y comida, pero no podía acudir a la sucursal por tener problemas de salud y movilidad, además de que necesita estar conectada a un tanque de oxígeno.

“Lamentablemente no es posible retirar el bloqueo vía electrónica... Es indispensable que te presentes en sucursal para generar el desbloqueo”, le respondieron al nieto de la señora por internet, mientras que vía telefónica la respuesta fue básicamente la misma: “Me apena mucho la situación”.

La mujer necesitaba desbloquear su cuenta bancaria para realizar pagos/X: @andre_desb |

Ante esta situación la familia afectada no tuvo otra opción más que pedir un préstamo para contratar una ambulancia y llevar a doña Josette a la sucursal bancaria, a que hiciera el trámite presencial.

“Hicimos los trámites sin pormenores, sin embargo, me parece INDIGNANTE que OBLIGUEN a acudir a la sucursal cuando el cliente NO PUEDE PRESENTARSE POR MOTIVOS DE SALUD. Es una vergüenza que HSBC no tenga NINGÚN mecanismo de atención para estos casos”, escribió el nieto de la señora.

Hasta ahora HSBC no se ha pronunciado al respecto/Pixabay |

El caso ha generado indignación en redes sociales y críticas hacia el Banco HSBC, mientras que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que se puso en contacto con la familia de la afectada, aunque se desconocen los términos, así como si habrá una sanción para la institución bancaria que obligó a una cuentahabiente a ir a su sucursal pese a que no podía por temas de salud.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Hermanas de Aleska aseguran que el arresto de la modelo fue ilegal y acusan de cómplice a La Casa de los Famosos