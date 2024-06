VIDEO: Captan a mujer grafiteando camioneta y la llaman la #LaLocaDeÁlamos

En redes sociales se ha hecho viral el caso de una mujer a la que ya apodaron #LaLocaDeÁlamos, la cual es una señora que fue captada en video mientras grafiteaba una camioneta que estaba afuera de su casa.

Los hechos sucedieron precisamente en la colonia Álamos, de la alcaldía Benito Juárez y fueron compartidos desde al cuenta de TikTok de la dueña de la camioneta dañada, quien señala que la mujer, ya de la tercera edad, pintó su camioneta con un aerosol porque supuestamente tapaba su entrada.

“No estacionarse” es la frase que la señora apodada #LaLocaDeÁlamos escribió sobre la camioneta blanca, cuya dueña trató de confrontar sin tener éxito, aunque menciona que buscará demandar a la mujer por los daños a su propiedad.

Las reacciones a estos videos compartidos en TikTok, que ya superan el medio millón de reproducciones, no se han hecho esperar, la mayoría en tono de broma y unos apoyando a la afectada, mientras que otros están a favor de la señora que decidió hacer la pinta en la camioneta.

“Pero apuesto a que no te vuelves a estacionar en una entrada”, “¿Ya prendiste tu lección?”, “Para los que no saben, la camioneta no estaba en entrada. Estaba bien estacionada”, “Procede en su contra, daño en propiedad ajena”, son algunos comentarios que se leen en redes sociales.

