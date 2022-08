Video: Cynthia Rodríguez se despide de VLA y Carlos Rivera la sorprende en vivo

La conductora Cynthia Rodríguez anunció que saldrá de Venga la Alegria aunque aclaró que no de TV Azteca y platicó sobre sus planes a futuro.

Tras dos meses de ausencia, debido a unas vacaciones a lado de su esposo Carlos Rivera, la exacademica regresó para despedirse del programa pero no de la televisora.

“Vengo a despedirme de Venga La Alegria pero no vengo a despedirme de TV Azteca, no tengo ningún proyecto en ninguna empresa. En este momento de mi vida no estoy buscando irme a ningún lugar pero justo en este momento que compartí con mi familia me di cuenta que me hace falta dedicarme un poco más a la familia”.

Así se despidió Cynthia Rodríguez de #VengaLaAlegría, la conductora afirmó que se tomará un tiempo para viajar y proyectos personales ¿Será? pic.twitter.com/1aRSmhxFLD — Más Televisión (@MasTelevisionMx) August 11, 2022

Al término de la despedida y de manera inesperada, apareció Carlos Rivera a través de un video donde le expresó a Cynthia que se siente muy orgulloso de ella y que vienen cosas buenas.

Lo que viene sé que es igual o más importante todavía, porque viene del corazón y viene del alma y, viene del amor. Nos encargaremos de que sea igual de maravilloso y lleno de muchísima alegría. Estoy muy orgulloso de ti, de todo lo que has hecho, de tu carrera, de cómo haz trabajado. Eres la mejor persona del mundo y te mereces todo los mejor, vienen cosas muy buenas y maravillosas y, todas vienen de aquí del corazón, te amo y nos vemos al rato.

