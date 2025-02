VIDEO: Dos aviones privados chocan en el aeropuerto de Arizona y dejan un muerto

Hoy, 10 de febrero de 2025, dos aviones privados colisionaron en el aeropuerto de Scottsdale, Arizona. Un Learjet 35A se salió de la pista tras aterrizar y fue impactado por otra aeronave que se encontraba realizando maniobras. Este incidente ocurrió pocas horas después de un accidente de avioneta en Pensilvania.

Dos aviones privados colisionaron en el aeropuerto de Scottsdale, Arizona. | X |

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos informó que un Learjet 35A se salió de la pista al aterrizar y chocó contra un Gulfstream 200 en el aeropuerto municipal de Scottsdale, Arizona, el 10 de febrero a las 2:45 pm, hora local.

NEW: Video shows the moment a Learjet—registered to Chromed in Hollywood, which is registered in Wyoming with a principal agent listed as Vince Neil—crashed into a plane at Scottsdale Airport.https://t.co/ERNb9pw765 pic.twitter.com/Cvajjy7y9L

— azfamily 3TV CBS 5 (@azfamily) February 11, 2025