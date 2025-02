VIDEO: Dron armado ataca planta nuclear de Chernobyl ¿Desató radiación?

Un dron armado con una cabeza explosiva impactó la cubierta exterior protectora de la planta nuclear de Chernobyl en Ucrania durante la madrugada del viernes, abriendo un agujero en la estructura y provocando brevemente un incendio, en un ataque que Kiev atribuyó a Rusia. El Kremlin negó ser responsable.

Los niveles de radiación en la planta cerrada —lugar del peor accidente nuclear del mundo— no han aumentado, según la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) de la ONU, que indicó que el ataque no comprometió la cubierta de contención interna de la planta.

La AIEA no atribuyó la culpa, afirmando sólo que su equipo estacionado en el sitio escuchó una explosión y fue informado de que un dron había golpeado la cubierta.

El video captó el momento de la explosión / Redes Sociales|

Los combates alrededor de las plantas nucleares han suscitado constantes temores de una catástrofe nuclear durante tres años de guerra, particularmente en un país donde muchos recuerdan con claridad el desastre de Chernobyl de 1986, que mató al menos a 30 personas y esparció material radiactivo sobre gran parte del hemisferio norte.

La planta nuclear de Zaporiyia, que es la más grande de Europa, ha sido impactada ocasionalmente por drones durante la guerra sin causar daños considerables.

El ataque se produjo dos días después que el presidente Donald Trump alterara la política de Estados Unidos sobre Ucrania, anunciando que se reunirá con el presidente ruso Vladímir Putin para discutir el fin de la guerra. La medida pareció identificar a Putin como la única figura que importa y parecía dejar de lado al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, así como a los gobiernos europeos, en cualquier negociación de paz.

El impacto en Chernobyl ocurrió en un momento en que Ucrania es empujada lentamente hacia atrás por el ejército más grande de Rusia a lo largo de partes de la línea del frente de mil kilómetros y busca desesperadamente más ayuda occidental.

La cubierta quedó perforada causando daños menores / Redes Sociales|

Zelenskyy afirmó que un dron ruso con una cabeza explosiva de alto poder impactó la cubierta exterior de la planta y provocó un incendio, que ya ha sido extinguido. La cubierta fue construida en 2016 sobre otra estructura de contención de concreto pesado, que fue colocada en el cuarto reactor de la planta poco después del desastre de 1986. Ambas cubiertas buscan prevenir fugas de radiación.

El Servicio de Emergencia de Ucrania proporcionó una fotografía que mostraba un agujero en el techo del escudo exterior, que es una masiva estructura de acero y concreto que pesa alrededor de 40 mil toneladas y es lo suficientemente alta como para albergar la catedral de Notre Dame de París en su interior.

El impacto y el incendio también dañaron equipos en un garaje de mantenimiento, informó el regulador nuclear estatal de Ucrania en un informe. No había “peligro inmediato” para la instalación ni riesgo de fugas radiactivas, según Oleksandr Kharchenko, director del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio con sede en Kiev.

VIDEO DE LA EXPLOSIÓN Y LOS DAÑOS

Hours after Trump insisted that Putin “wants peace,” a Russian drone struck the containment shell protecting the radioactive reactor at the Chernobyl nuclear power plant, causing significant damage.



Trump’s weakness is only emboldening Putin to continue the war against Ukraine. pic.twitter.com/q3aFdC0vNo

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 14, 2025