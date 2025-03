VIDEO: Dueño de Polymarchs explota contra Latinus por cuestionarlo sobre cuánto cobra por evento

Al termino de la presentación del Festival Atmósfera de Tecámac en el Senado, don Apolinar Silva fue cuestionado por una reportera de Latinus sobre cuánto iba a cobrar por ese evento en el Estado de México.

El dueño de Polymarchs le respondió que mejor le preguntara sobre cuánta gente iban a meter en el próximo show, pues al ver que traía el micrófono del medio de comunicación intuyó que el cuestionamiento se dirigiría al costo del concierto de fin de año en el Ángel de la Independencia, pues antes habían revelado que él había cobrado 12 millones de pesos por la fiesta.

En tono molesto, el sonidero explicó que dicho evento costó 10 millones 200 mil pesos, los cuales fueron destinados para pagar todo el equipo que se instaló para recibir a cientos de miles de personas en un espacio lineal de 500 metros, negando que toda esa cantidad se fuera a su bolsillo.

“Creo que no les ha quedado claro, con todo respeto para la prensa, que el concierto en el Paseo de la Reforma costó 10.2 millones de pesos... ¡no fueron para mí! Fue para pagar todos los gastos... desde la valla que costó un millón 750”, expuso.

Don Apolinar Silva explica costo del show en el Ángel

El líder de la discoteca más grande del mundo seguía exaltado por la pregunta que hasta terminó desglosando lo que se ocupo y sobre el gasto del dinero dijo que salió de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

“Se pagaron los tambos de agua, fueron 50 toneladas de agua, mil 300 luces robóticas, 75 rayos láser, 300 personas trabajando en días festivos... y todavía me pregunta cuánto voy a cobrar... no le digo porque me va a dar pena”, aseveró.

Don Apolinar invitó a la reportera a que acuda a los documentos de rendición de cuentas de la dependencia cultural, ya que ahí los datos están más precisos, pues el evento que montó ha sido de los más baratos que se han pagado a comparación de otros artistas que cobran los millones por concierto, más no por montaje.

“Es lo más barato que puede haber en festivales. Yo tuve que trabajar cuatro días con 300 personas... quiero que les entre a muchos en la cabeza... hay que explicarles con peras y manzanas: fueron 10 millones 200 para la Secretaría de Cultura y fue para pagar todo eso”, finalizó.

Cabe recordar, que Latinus expuso que el contrato de Polymarchs ha sido de los más elevados para una fiesta, pues los 12 millones que ellos mencionaron los compararon con los 4 millones de pesos que cobraron Los Ángeles Azules por su presentación.

