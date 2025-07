VIDEO Hombre héroe en París: Rescata a 6 personas de un incendio desde una cornisa

El pasado 4 de julio, un incendio en un edificio de apartamentos en París fue el escenario de una historia digna de película. , se convirtió en héroe nacional tras salvar a seis personas —cuatro de ellas menores de edad— al arriesgar su vida colgándose de un barandal para alcanzarlos desde una ventana.

El incendio se desató en el sexto piso de la torre residencial. Cissé, quien se encontraba evacuando el edificio con su esposa e hijo de dos años, fue alertado por un vecino sobre las personas atrapadas. Sin dudarlo, se subió a una cornisa que conectaba su departamento con el de los afectados, entre humo denso y llamas, para comenzar el rescate.

“Dado el humo, ellos y sus hijos podían asfixiarse. Su última esperanza era lanzarse por la ventana, de lo contrario... No me hice la pregunta. Sus vidas estaban en peligro. No lo pensé dos veces”, relató Cissé al diario Le Parisien.

En videos difundidos en redes sociales, se observa a Cissé rescatando primero a un bebé de un mes, pasándolo con firmeza a través de la ventana al apartamento vecino. Luego hizo lo mismo con un niño de un año y, posteriormente, con otros dos pequeños y los adultos que los acompañaban.

La hazaña del conserje rápidamente fue reconocida por las autoridades francesas. El jefe de la policía de París, Laurent Nunez, anunció que Cissé será condecorado con una medalla oficial: “Esta medalla reconoce un valor republicano que merece toda nuestra admiración”.

Cissé, quien actualmente tiene un permiso de residencia, no es ciudadano francés. Sin embargo, espera que su acto heroico abra nuevas puertas: “Tal vez esto afloje las cosas, y que todo se calme para que el Ayuntamiento de París pueda contratarme”, expresó. Mientras tanto, Francia ya lo adoptó como héroe, y el mundo lo aplaude.

