Famoso locutor mexicano revela crisis económica tras vivir como millonario

El locutor y actor Sergio Zurita confesó haber atravesado una severa crisis económica tras vivir “como millonario”, durante su etapa más próspera en medios y teatro.

En una entrevista con René Franco, el conductor explicó que su estilo de vida impulsivo lo llevó a derrochar sus ingresos sin preocuparse por el futuro.

“¿Me causó una crisis económica? Sí, sí, porque tenía yo algo de lana. Mi mamá me dejó por ahí alguna lanita. Ganaba yo muy bien en ‘Dispara Margot Dispara’ y luego hice una obra en la que salía yo de ‘Churchill’, entonces me pagaban muy bien y fue un exitazo”, reveló.

Sergio Zurita reveló que la pasaba muy bien gastando dinero / Especial|

Conductor se va a la ruina

Zurita describió cómo gastaba grandes cantidades de dinero en viajes y lujos innecesarios, como vuelos exprés para ver a sus artistas favoritos.

“Le prendí fuego a mi dinero, o sea, le eché gasolina y le prendí fuego... Compro los boletos del concierto en la reventa y me hospedo en un buen hotel. Y esa idiotez, hazla diez veces, hazla quince veces”, expuso.

La revelación fue compartida con tono relajado, aunque no pasó desapercibida para el público digital. Sin embargo, esta no fue la única razón por la que Zurita estuvo en el ojo del huracán recientemente.

El conductor y actor ha sido muy polémico por su forma de pensar / Especial|

Lo señalaron por presunto acoso

La conductora Maca Carriedo revivió una situación incómoda que vivió con Sergio Zurita en 2012, cuando ella tenía 26 años. Según relató, el locutor la invitó a una comida y cine, pero la intención detrás habría sido otra.

“Me invitó de pronto a suplir una semana a Claudia Silvia… Oye, ¿por qué no nos vamos a comer y luego vamos al cine? Yo dije: ‘Vamos porque me caes muy bien y eres mi cuate’, y pues él tenía otras intenciones”, dijo en su momento dentro del programa de La Saga, al cual pertenecía.

Maca aseguró que Zurita la llevó a su casa bajo el argumento de que faltaba tiempo para la función. Ahí le habría propuesto tener intimidad, e incluso le impidió salir cerrando con llave la puerta. “Me dijo: ‘Yo creo que podríamos besarnos... apuesto a que te ves increíblemente bien desnuda'. No podía yo salir de su casa, no tenía yo las llaves y él sí”.

Maca también una vez lo denunció públicamente / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SECTUR SE DESLINDA DE MUJER QUE ENCARÓ A LUISITO COMUNICA EN CONDESA