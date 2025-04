VIDEO: Irina Baeva revela truene con Gabriel Soto: “Por las infidelidades y violencia”

Irina Baeva decidió no callar más sobre su relación con Gabriel Soto, pues alrededor de ella se dijeron muchas cosas y la culpaban de abandonar al actor cuando se enfermó y necesitaba cuidados.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

En el programa de ‘Montse y Joe’, la actriz rusa fue directa al decir que terminó su noviazgo de seis años por las infidelidades que vivió y que fueron públicas.

Cabe recordar, que a Soto primero se le relacionó con Sara Corrales cuando estaba haciendo una telenovela, luego se dijo que salía con Cecilia Galliano cuando trabajaban juntos en un obra de teatro.

Irina Baeva reveló la verdad sobre su relación dentro del programa 'Montse y Joe' / Redes Sociales|

Irina Baeva revele infidelidades de Gabriel Soto

“Mi relación pasada, a decir la verdad, terminó por las infidelidades por parte de él, las cuales son públicas, creo la verdad está de más, porque todo esta contado, el mundo del espectáculo, la gente se enteró mucho antes que me enterara del tema”, declaró.

Para Irina lo que se dijo en las revistas y programas de espectáculos no fueron chismes, todo era verdad: “No es chisme, es la verdad, así pasaron las cosas, ni modo”.

La actriz rusa se enteró de los engaños por medio de la prensa / Redes Sociales|

Irina Baeva revela violencia de Gabriel Soto

Cuando Montserrat Oliver cuestionó que Baeva de que le había llegado un rumor de que había vivido violencia, la rusa admitió que fue cierto pues había sucedido el año pasado.

"Sí puedo decirlo que hasta el año pasado viví varios tipos de violencia, de los cuales ni cuenta me daba, no física, no hemos llegado ahí gracias a Dios, creo que me di cuenta a tiempo, decidí no permitirlo más”, declaró sin decir el nombre de Soto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VICA ANDRADE POR FIN SE DESPIDE DE SU ESPOSO MEMO DEL BOSQUE