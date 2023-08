Video: José Luis Perales desmiente su muerte

La tarde de este 7 de agosto, medios internacionales reportaron la muerte del cantautor José Luis Perales, a los 78 años de edad. De acuerdo con versiones extraoficiales, Perales había fallecido a causa de un infarto de miocardio. Ante el eco que generó la noticia, fue el propio español que quien grabó un video para desmentir su muerte.

Desde un lugar de Londres, Perales envió un mensaje a amigos y fans:

"Hola, amigos, les habló desde Londres. Un sitio precioso donde he pasado días con mis hijos y con mi mujer. Ya estamos a punto de marchar nos, pero de repente nos encontramos con que alguien, de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España", dice el cantautor.

#AHORA | José Luis Perales desde Londres lamenta que se haya difundido la noticia falsa sobre su fallecimiento. pic.twitter.com/rOEExzW1Xj — Adela Micha (@Adela_Micha) August 7, 2023

En X (antes Twitter), Perales había se había mostrado activo, compartiendo videos y fotografías de conciertos dados a finales de julio.

