VIDEO: Karla Sofía Gascón entre lágrimas: “Siempre he luchado contra el lado oscuro”

Karla Sofía Gascón no había aparecido en público desde la entrega de los Oscar 2025, donde se burlaron de ella por sus publicaciones en redes sociales que hizo en el pasado sobre racismo y odio.

Pero la protagonista de ‘Emilia Pérez’ reapareció en la 33 entrega de los Premios de la Unión de Actores y Actrices de España, donde fue reconocida como ‘Mejor Actriz de Producción Internacional’ y donde también aprovechó para hablar de la polémica que ha vivido por sus comentarios.

Karla Sofía fue reconocida Mejor como Actriz de Producción Internacional / Redes Sociales|

“Hacía cinco años hacía funciones en México donde sólo acudía una persona y, ya entonces, en las redes sociales me insultaban; hace una semana estaba en los Oscar y a algunos les habría gustado verme en un árbol quemándome como en la Inquisición, nada ha cambiado, igual que no ha cambiado mi ilusión”, detalló.

Karla Sofía es toda una ‘Jedi’

Frente a los presentes, la actriz española comenzó a llorar por los ataques en su contra, pero ella como toda una ‘Jedi’ mencionó que siempre ha combatido el lado oscuro.

La actriz española lloró por un momento al recordar los ataques que sufrió / Redes Sociales|

“No soy un robot, soy una mujer como las demás, con mis virtudes y mis defectos, a veces un poco imbécil, con una hija a la que quiero dejar un mundo mejor. Mi saga favorita es ‘La guerra de las galaxias’, siempre he luchado contra el lado oscuro, también contra el lado oscuro de mi misma que he logrado vencer", expuso.

Por último, Karla Sofía detalló que continuará luchando por su carrera aunque tenga que seguir sorteando el lado oscuro que la rodea para salir vencedora.

Frente al público dejó sentir lo que ha vivido / Redes Sociales|

“Os juro que voy a seguir luchando por ello, voy a seguir dando lo mejor de mí, porque amo mi trabajo y para despedirme, deciros que la fuerza nos acompaña en todos estos momentos tan oscuros que nos quedan por vivir, que empecemos por nosotros mismos, acabando con ese lado oscuro que tenemos dentro”, finalizó.

