Video: Niño llora al recibir boletos de Coldplay de Navidad y se convierte en invitado VIP

En octubre de 2021 Coldplay anunció su regreso a México para dar conciertos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México para promocionar su nuevo disco 'Music of the Spheres'.

La noticia del regreso de la banda liderada por Chris Martin causó revuelo en nuestro país volviendo los boletos un objeto demasiado cotizado.

Sin embargo, un pequeño tuvo su mejor regalo de Navidad al recibir entradas para uno de los conciertos de la agrupación inglesa y su reacción se hizo viral en redes sociales.

En un video que se hizo muy popular desde el día de Navidad, un pequeño, sobrino de la usuaria de Tik Tok María José Hernández, no pudo contener la emoción al abrir una caja que contenía los boletos para el concierto de Coldplay.

"No, no me la creo", se escucha decir al niño en el video mientras abre su regalo. Su mamá se acerca y el niño comienza a llorar de la emoción. "Son boletos para entrar a Coldplay, y en el mejor lugar", le dice a su madre.

El video fue tan viral que llegó a los ojos de Phil Harvey, co-manager de la banda que utilizó la cuenta oficial de Coldplay para darle un regalo al joven seguidor del grupo.

"Esto me hizo tan feliz. Vengan con su familia como mis invitados VIP. Envía un mensaje directo a la banda y lo arreglamos", redactó Harvey en mensaje para María José Hernández.

