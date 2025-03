VIDEO: Nueva #LadyPolanco: Maneja en sentido contrario, ofende e iba alcoholizada

Las redes sociales dieron a conocer a la nueva #Lady Polanco, una mujer que manejaba bajos los influjos del alcohol, iba en sentido contrario y ofendió a todos los que buscaban ayudarla.

En un video se puede ver a la joven, de 28 años, abordo de su vehículo hablando con un policía que buscaba auxiliarla, pero ella se negaba e incluso grabó y su subió a sus redes al elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mostrando que supuestamente la estaba molestado.

Exhiben a #LadyPolanco por grosera

Pero fue gracias a otra grabación que se aclaró que el policía la estaba ayudando para que se estacionara y así evitar un accidente pues iba manejando en sentido contrario.

La conductora quiso exhibir al policía por detenerla / Redes Sociales|

“Obviamente (voy en sentido contrario)… Estoy molesta”, respondía ante la autoridad, quien pidió apoyo para detener a la infractora.

Los insultos llegaron luego de que otra persona le dijo que se moviera porque estaba estorbando, pero la chica no lo tomó de la mejor manera: “No me estés tocando pend$%&, ¿tú quién eres pend$%&? Te voy a grabar, lo hice a propósito, no voy a lastimar a nadie, no, no, no, a mí no me vas a ayudar”, hablaba con dificultad.

Ante la insistencia de que se retirara, la conductora empezó a hacer de menos a la gente: “No me vas a mandar, pinche mugrosito, naco de mierda… No lo voy a quitar, pend$%&, cómo ves, háblale a quien le tengas que hablar, no lo voy a quitar”.

La mujer de nombre Claudia traía aliento alcohólico y manejaba en sentido contrario / Redes Sociales|

¿Qué paso con #LadyPolanco?

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana explicó que los hechos ocurrieron el pasado 2 de marzo y donde elementos de la corporación detectaron que un auto de color rojo estaba obstruyendo el paso en la avenida Campos Elíseos y la calle Alejandro Dumas, en la colonia Polanco IV Sección.

“Obstruía la vialidad y estaba en sentido contrario. De inmediato se aproximaron y observaron a una mujer alterada, en una actitud agresiva, con aliento alcohólico y renuente de mover su automóvil para liberar la vialidad afectada, por lo que, vía frecuencia de radio se solicitó el apoyo de una grúa”, indicó la policía.

Al final, la mujer de nombre Claudia fue detenida y trasladada ante el Juez Cívico, por infringir el Artículo 26 Fracción Xl, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad De México.

¿Otra lady? ¡No puede ser!



Les cuento que es viral en redes sociales el video de una mujer ebria que fue captada manejando en sentido contrario en la colonia Polanco, Ciudad de México.



La conductora, visiblemente alterada, insultó a los agentes de tránsito que intentaron… pic.twitter.com/Vc52gYj3xM — José Luis Morales (@JLMNoticias) March 13, 2025

