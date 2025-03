VIDEO: Pasajero del Edomex es exhibido por no pagar su pasaje; finge secuestro

En las historias del México mágico, ahora aparece #LordSecuestro. Una persona que fingió ser retenida con tal de no pagar el pasaje de la combi que tomó en avenidas del Estado de México.

Aunque no existe mucho contexto detrás, un video que se está viralizando muestra el momento en que exhiben a un señor por no querer liquidar el recorrido que hizo.

El señor se quería bajar sin pagar su pasaje / Redes Sociales| Mientras el conductor de la unidad reiteraba en varias ocaciones que su pasajero no quiera pagar su viaje, el señalado tuvo la grandiosa idea de fingir que era secuestrado.

Pasajero finge secuestro para no pagar pasaje

“Me están secuestrando, minutos o segundos que me tengas en la unidad, es secuestro”, gritaba por la venta mientras la combi en la que viajaba no se iba a detener hasta que pagara lo que debía. “Haber si no te demando, compadre”, amenaza al conductor por no abrirle la puerta y pudiera escapar.

El señor amagó con decir que lo estaban secuestrando / Redes Sociales|

Ante la negativa del chofer, el señor de lente oscuro y playera roja ahora quiso sacar sus influencias y dijo que le llamaría a una diputada. El conductor luego de escuchar tanta mentira decidió dejarlo ir, pues sabía que sólo iba a perder su tiempo: “Ábrete como pollo”. De inmediato en internet lo apodaron #LordSecuestro.

"Me están secuestrando"🚐💰 Un pasajero de una combi en Ecatepec intentó pasarse de listo y no pagar el pasaje. Sin embargo, el chófer lo confrontó y exhibió 😒 pic.twitter.com/5MAPyvxuld — adn40 (@adn40) March 5, 2025

