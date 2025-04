VIDEO: Pepe Aguilar niega insulto contra la presidenta Claudia Sheinbaum

En días pasados, un audio supuestamente de Pepe Aguilar empezó a convertirse en viral debido a que insultaba a la presidenta Claudia Sheinbaum por haber hablando mal de su hija Ángela.

“Sheinbaum, la presidentucha de cuarta se metió con mi niña y a mi niña nadie la toca”, se escuchaba la voz del cantante referirse a un problema que nadie sabe de dónde salió.

Crearon un audio con IA para que Pepe Aguilar ofendiera a la Presidenta / FB: @pepeaguilaroficial|

Pepe Aguilar desmiente audio contra Sheinbaum

Debido a la popularidad que consiguió ese audio, fue el mismo cantante de ranchero quien salió a desmentir esas palabras que nunca salieron de su boca y que son hechas con Inteligencia Artificial.

“No soy yo el que está hablando en el video tantas estupideces contra la señora Presidenta y no sé qué tantas cosas, por el amor de Dios, antes que nada mis respetos para la señora Presidenta siempre, pero mis respetos totales, y no soy partidista eh, ojo, mi partido es México”, expuso.

A la mandataria también le crearon un video contra Pepe Aguilar / Redes Sociales|

Don Pepe Aguilar también aprovechó para felicitar a la Presidenta por el buen trabajo que está haciendo al dirigir a México: “Pero honor a la que honor merece y la señora está haciendo un gran trabajo”.

Más tarde, volvió a salir otro un video donde se ve a Claudia Sheinbaum decir que ha emitido una orden de captura contra el papá de Ángela Aguilar por injurias hacia su persona. De inmediato negaron que fuera real sino producto de la tecnología.

¿Hasta dónde se puede usar la inteligencia artificial para mentir y difamar? 🤔



Si se creyeron que Pepe Aguilar se refirió de manera despectiva a la Presidenta de México, Claudia sheinbaum, lamentamos decirles que cayeron como inocentes palomitas 🕊️sin ser día de los inocentes,… pic.twitter.com/ncHSIdpHPr — Prensa Aguilar (@PrensaAguilarof) April 12, 2025

