VIDEO: Policía confunde slam con pelea y lanza gas pimienta en concierto de El Gran Silencio

La policía confundió un slam de baile con una pelea y roció con gas pimienta a decenas de seguidores que estaban disfrutando de un concierto del grupo El Gran Silencio, en Colima.

Fue durante el pasado fin de semana que la agrupación mexicana, popular por canciones como Chúntaros Style, Déjenme si estoy llorando y Dormir soñando, entre otras, se presentó en las Fiestas de Mayo para deleitar con su música al público presente.

El Gran Silencio se presentó Manzanillo por las Fiestas de Mayo/IG: @elgransilencio |

Todo iba bien; sin embargo, el problema surgió cuando los asistentes comenzaron a hacer un slam, típico en este tipo de conciertos, y los policías presentes creyeron que se trataba de una pelea campal, por lo que rociaron gas pimienta a diestra y siniestra, provocando ojos rojos, vómito y malestares a los afectados.

Ante esta situación, Tony Hernández, vocalista de la agrupación El Gran Silencio, se pronunció en redes sociales por lo sucedido y reveló que él también sufrió los estragos del gas tóxico.

Represión en Manzanillo



Ordena alcaldesa de Manzanillo Rosi Bayardo reprimir con gas lacrimógeno a los asistentes al concierto de la Banda de Rock en El Gran Silencio.



los efectos del gas.#Local #Manzanillo #FiestasDeMayo pic.twitter.com/GQfDWlATUG — La Lealtad Noticias (@La_Lealtad_Mx) May 4, 2025

"A mí y a varios integrantes nos cayó el gas pimienta y aún traigo todo rojo el ojo (...) tuve que vomitar el gas y parar el show por un rato. Entiendo que sean muy ignorantes y no entiendan qué es el slam, y que no estén actualizados porque no hay tocadas tan seguido, pero qué prepotencia aventar gas lacrimógeno al público”, publicó.

Por su parte, el departamento de Policía de Manzanillo emitió un comunicado en el cual informó que abrió una investigación para aclarar por qué actuaron de esa manera los elementos.

La policía local ya abrió una investigación/X |

“Al menos un elemento policiaco, en circunstancias que se van a investigar, roció gas pimienta en un incidente en este evento que forma parte de las Fiestas de Mayo”, se lee en el comunicado, agregando que todos los afectados fueron atendidos en el lugar y ninguno presentó daños de gravedad.

