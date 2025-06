VIDEO: Presunta venta de perfumes robados en plena calle de CDMX se vuelve viral

Las redes sociales siguen siendo un espacio donde cualquier grabación puede viralizarse en cuestión de horas. En esta ocasión, un video difundido en X, ha encendido la conversación digital, muestra a una mujer ofreciendo perfumes presuntamente robados a una joven, en plena vía pública y sin ningún tipo de discreción.

En la grabación, se observa a la vendedora acercarse con una bolsa y ofrecer los productos a tan solo 100 pesos. La escena ha generado reacciones mixtas, desde indignación hasta comentarios que intentan explicar lo que ocurre detrás de esta práctica.

Reacción en redes sociales

El video ha abierto un debate sobre la autenticidad de los productos y las estrategias usadas para venderlos. Algunos internautas aseguran que este tipo de venta se basa en una táctica común: hacerle creer al comprador que el producto es original, pero robado, para justificar el bajo precio.

“Lo peor es que no es broma”,“Les paso un tip, no son robados, son copias chinas. El letrero es solo para engañar mensos”, “Dice probado, pero le taparon la P. Se ve claro el video editado”, “Estas ratas ya no tienen pudor”. Son algunos de los comentarios que podemos encontrar en redes sociales.

El clip también deja ver que el letrero de uno de los productos aparentemente decía "probado", aunque la edición del video sugiere que le taparon la letra “P” para darle otro sentido, alimentando aún más la polémica.

¿Es delito vender productos robados en México?

La venta de productos robados, sabiendo su origen ilícito, constituye un delito en México. Aunque las leyes pueden variar entre el Código Penal Federal y los códigos penales estatales, la conducta puede ser sancionada bajo figuras como: Encubrimiento por receptación. Dependiendo del caso, las consecuencias legales pueden incluir multas, decomiso del producto e incluso penas de prisión.

¿Denuncia o montaje? Lo que queda claro es el poder de las redes

Aunque algunos usuarios creen que el video podría haber sido actuado o editado para ganar vistas, otros lo ven como una denuncia ciudadana que busca evidenciar un problema que ocurre con frecuencia en las calles: la venta ilegal de productos que podrían ser robados o falsificados.

En cualquier caso, este clip refleja una tendencia creciente en las redes sociales, usar el alcance viral como herramienta de denuncia, pero también como espacio para la desinformación y la manipulación de contenido.

