VIDEO: Profeco usa canción de Ghost para 'satanizar' los jugos altos en azúcar

@profeco ❌ No te dejes engañar: esos juguitos y bebidas saborizadas que parecen inofensivos, no lo son. 🙅🏽‍♂️ Muchos ocultan altas cantidades de azúcar y otros ingredientes que no aportan nada bueno a la salud de tus hijas e hijos. Otros mienten con contenido que no tienen. 👀 Antes de que caigan en la trampa, revisa siempre el etiquetado y cuida lo que consumen. Entérate de esto y más en el #EstudioDeCalidad a jugos y bebidas saborizadas en tamaños pequeños en la Revista del Consumidor de abril. #Profeco #consumidorinformado #consumosaludable #diabetes #obesidadinfantil ♬ sonido original - Profeco