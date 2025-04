VIDEOS: Robots corren medio maratón junto a humanos ¿Quién ganó?

En un pequeño paso —en realidad miles de ellos— para la robótica, robots humanoides corrieron este sábado junto a humanos reales en una media maratón en Beijing, China.

Los robots bípedos de diversas marcas y tamaños recorrieron el circuito de 21.1 kilómetros apoyados por equipos de navegantes, operadores e ingenieros humanos, en lo que, según los organizadores del evento, fue una primicia. Como precaución, un divisor separó los circuitos paralelos utilizados por los robots y las personas.

Los robots humanoides corrieron en un circuito a parte de las personas / Redes Sociales|

Mientras que los participantes de carne y hueso siguieron las reglas convencionales, los 20 equipos que presentaron máquinas en la Media Maratón de Robots Humanoides compitieron bajo directrices adaptadas, que incluían paradas en los pits para el cambio de baterías.

El robot Sky Project Ultra, también conocido como Tien Kung Ultra, del equipo Tien Kung, se alzó con la victoria entre los no humanos, cruzando la línea de meta en dos horas, 40 minutos y 42 segundos.

Los robots recorrieron una distancia de 21 kilómetros / Redes Sociales|

También se otorgaron premios a la mejor resistencia, mejor diseño de marcha y forma más innovadora.

After approximately 2 hours and 40 minutes, the Tien Kung Ultra robot, developed by the National and Local Co-built Embodied AI Robotics Innovation Center, was the first to cross the finish line. Other humanoid robots are expected to follow. pic.twitter.com/OvX7rLu9ZP

The "Tien Kung Ultra" (1.8m) humanoid robot from the Beijing Humanoid Robot Innovation Center was probably the first to reach the finish line 🏁 having run 14.5 kilometers. The "N2"(1.2m)form Shanghai NOETIX followed behind, and it completed the race in a relay manner.



In fact,… https://t.co/OwhX2uLqOV pic.twitter.com/uV6lLbF3iK

— CyberRobo (@CyberRobooo) April 19, 2025