VIDEO: Rata que viaja con usuario en el Metro CDMX causa sensación

Una escena digna de película (o de pesadilla para algunos) se vivió en uno de los vagones de la Línea B del Metro de la Ciudad de México, cuando un joven fue captado viajando tranquilamente... con una rata sobre el hombro. Sí, así como lo lees: una rata, con todo y gorra.

El clip fue publicado en TikTok por el usuario @israeldurorivera y rápidamente se viralizó por lo insólito (y tierno para otros) del momento. En el video, el joven aparece completamente absorto en su celular mientras la rata —aparentemente su mascota— descansa con toda tranquilidad sobre su hombro, como si fuera un pasajero más.

¡Mira una capibayaaa... versión Metro!

El video está musicalizado con el popular audio de “¡Mira un capibayaaa!”, lo que sumó un tono de humor a la escena. Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar y la creatividad del internet mexicano se hizo presente:

“ ¿Cuál es cuál? ”

“Son 2”

“ En mamífero y en roedor, pero lo mismo ”

“¿Por qué le puso gorra a su mascota?”

Pero no todo fue burla. También hubo defensores del joven y su roedor. Una usuaria identificada como Giss Lozano escribió: “Yo conozco al chico, es su mascota. La tiene bañada y le da de comer fruta”. Otros hasta aplaudieron su acción: “Deberíamos aprender a valorar la vida de todos los animales. Felicidades por él”.

¿Está prohibido llevar ratas en el Metro?

Aunque no existe una norma explícita sobre este tipo de mascotas, el Reglamento del STC sí establece restricciones para animales que no sean perros guías. No obstante, en la práctica, casos como este se han hecho cada vez más comunes, generando tanto ternura como debate.

El video, que mezcla sorpresa, ternura y un poco de humor involuntario, volvió a encender la conversación sobre la convivencia con animales poco convencionales en espacios públicos. Eso sí, la rata —más famosa que muchos influencers— no pareció molesta con la fama repentina.

