VIDEO: Sacerdote patea a lomito en plena misa ¡Qué Dios te perdone!

En las última horas se empezó a viralizar un video donde un sacerdote patea a un perrito callejero por meterse a la misa y pasar por debajo de él.

Este hecho indignó a muchas personas que de inmediato reclamaron la acción del religioso, ya que eso iría en contra sus principios y enseñanzas de la Iglesia.

Sacerdote patea a lomito y causa indignación

En las imágenes se aprecia el momento en que el cuadrúpedo se va acercando al atrio donde el sacerdote está oficiando la misa frente a los feligreses.

Cuando siente que pasa por sus pies es cuando lo voltea a ver para después darle una patada para correrlo de lugar, en ese momento se corta el video sin saber dónde y cuándo sucedieron los hechos.

La respuesta de los cibernautas fue de condena contra el religioso y le mandaron mensajes de rechazo por maltratar a los animales.

“A parte del maltrato al perrito, el Sacerdote no puede pausar o distraerse justo en la consagración. Es ley Canónica”, “Cometió dos errores: golpear a un perro que no tiene la culpa, e interrumpir la misa para quejarse”, “Eso no es tener a Cristo en el corazón”, “Con ese trato parece musulman. Lo podía sacar de una mejor manera” y “Eso dice mucho de su corazón”, fueron parte de los reclamos.

